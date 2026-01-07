Campagne pour la chefferie libérale

Charles Milliard a lancé officiellement sa candidature pour la chefferie du Parti libéral du Québec mardi et il a déjà reçu l'appui de 200 jeunes membres de la formation libérale.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter les nouvelles du jour, mercredi, à l'émission La commission.
L'animatrice voit déjà Charles Milliard comme le successeur de Pablo Rodriguez.
«Il sait très bien où il s'en va. C'est un gars articulé. Alors, je pense que c'est pas mal clair dans ma tête que ça va être lui le chef du Parti libéral du Québec.»
Autre sujet abordé:
- Des bateaux russes attirent l'attention dans les Caraïbes et au sud de l'Islande.