Campagne pour la chefferie libérale

Charles Milliard a lancé officiellement sa candidature pour la chefferie du Parti libéral du Québec mardi et il a déjà reçu l'appui de 200 jeunes membres de la formation libérale.

L'animatrice voit déjà Charles Milliard comme le successeur de Pablo Rodriguez.