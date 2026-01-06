 Aller au contenu
Conférence de presse de la CSQ

«On veut un équilibre et non que le gouvernement ait tous les pouvoirs»

par 98.5

le 6 janvier 2026 14:48

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le président de Centrale des syndicats du Québec souhaite des élections hâtives en raison de son insatisfaction envers le gouvernement de François Legault / Thomas Mercier / Cogeco Nouvelles

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, a souligné son mécontentement envers le gouvernement de François Legault qui, à son avis, adopte des lois contribuant à l'affaiblissement de la société civile et des contre-pouvoirs, mardi, en conférence de presse.

Écoutez Éric Gingras, président de la CSQ (Centrale des syndicats du Québec) 
en studio, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Ce que j'espère, c'est qu'on se dise comme société, qu'on veut un équilibre, puis qu'on ne veut pas que le gouvernement ait tous les pouvoirs. Puis, quand il va adopter une loi, on peut contester ça. Nous, par exemple, sur l'équité salariale, on s'est rendu en Cour suprême, puis on a gagné. Mais là, parce que le gouvernement dit quelque chose, mon seul droit de parole, ce serait la prochaine élection.»

Éric Gingras

