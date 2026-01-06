Conférence de presse de la CSQ

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, a souligné son mécontentement envers le gouvernement de François Legault qui, à son avis, adopte des lois contribuant à l'affaiblissement de la société civile et des contre-pouvoirs, mardi, en conférence de presse.
«Ce que j'espère, c'est qu'on se dise comme société, qu'on veut un équilibre, puis qu'on ne veut pas que le gouvernement ait tous les pouvoirs. Puis, quand il va adopter une loi, on peut contester ça. Nous, par exemple, sur l'équité salariale, on s'est rendu en Cour suprême, puis on a gagné. Mais là, parce que le gouvernement dit quelque chose, mon seul droit de parole, ce serait la prochaine élection.»