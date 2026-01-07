Une communauté «anti-système»

Le journaliste Hugo Meunier analyse la sociologie des sympathisants de Donald Trump au Québec.

Il souligne que ces individus, souvent discrets par peur du jugement social, partagent un ADN commun avec les mouvements complotistes nés durant la pandémie.

Ces «Trumpistes» voient en lui un personnage capable de «casser» un système qu'ils jugent mensonger et déconnecté de la réalité.

Il fait également un parallèle avec le récent succès de Guillaume Lemay-Thivierge lors d'une conférence, notant que ce public a trouvé en lui un leader charismatique et articulé pour porter leurs revendications anti-establishment.

Écoutez Hugo Meunier, journaliste chez Urbania, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.