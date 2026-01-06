 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens de retour à Montréal

Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»

par 98.5

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
Martin McGuire / Cogeco Média

Le Tricolore a clôturé son voyage du temps des Fêtes sur une victoire contre les Stars de Dallas, dimanche. Au total, les joueurs de Martin St-Louis ont récolté 10 points sur 14 en sept matchs consécutifs sur la route.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations de Cogeco Média, faire le point, mardi, à La commission.

Il souligne la force des jeunes joueurs de l’équipe et l’importance de Lane Hutson et Ivan Demidov.

«Le gars qui rend ça possible, qui a changé tout de suite, tout de suite, à son arrivée, le Canadien de Montréal, c’est Lane Hutson et l’autre, c’est Demidov.»

Martin McGuire

Autre sujet abordé

  • La défaite du Canada aux portes de la finale au Championnat mondial de hockey junior.

