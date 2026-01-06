Les Canadiens de retour à Montréal

Le Tricolore a clôturé son voyage du temps des Fêtes sur une victoire contre les Stars de Dallas, dimanche. Au total, les joueurs de Martin St-Louis ont récolté 10 points sur 14 en sept matchs consécutifs sur la route.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations de Cogeco Média, faire le point, mardi, à La commission.

Il souligne la force des jeunes joueurs de l’équipe et l’importance de Lane Hutson et Ivan Demidov.