Ligue nationale de hockey

Cole Caufield a exprimé sa déception de ne pas avoir été sélectionné pour les Jeux olympiques de Milan par Bill Guérin, sujet également commenté par Martin St-Louis.
Écoutez le tour d'horizon de la LNH de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Cole Caufield admet être déçu de ne pas participer aux JO;
- Martin St-Louis comprend la situation de Caufield et met les choses en perspective;
- Les Islanders de New York, menés par Anthony Duclair (trois buts, deux passes), infligent une défaite 9-0 aux Devils du New Jersey;
- Le triplé de Connor McDavid avec les Oilers;
- La victoire du Lightning de Tampa Bay;
- La performance de Cutter Gauthier avec les Ducks;
- Un combat poids lourds entre Mathieu Olivier et Ryan Reaves.