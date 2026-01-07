 Aller au contenu
Hockey
Face aux Flames mercredi soir

Les Canadiens sur une lancée, mais rien n'est joué dans l'Est

Lagacé le matin

le 7 janvier 2026 05:49

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens sur une lancée, mais rien n'est joué dans l'Est
À l'aube d'une série de quatre matchs à domicile qui débute mercredi soir face aux Flames de Calgary, les Canadiens de Montréal affichent une forme encourageante avec dix points récoltés lors de leur plus récent voyage.

Toutefois, la parité extrême dans l'Association de l'Est ne laisse place à aucune erreur, puisque seulement neuf points séparent le Tricolore de la dernière position au classement.

Le directeur général du club, Kent Hughes, a par ailleurs commenté plusieurs sujets, dont le fameux ménage à trois des gardiens, mardi, lors de son bilan de mi-saison.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le brio des Canadiens et résumer le point de presse du DG du Tricolore, mercredi, à Lagacé le matin.

  • Encore des congédiements dans la NFL.

