Arrestation liée au vol chez Desjardins en 2019

Le vol des données chez Desjardins continue de faire couler de l’encre.

La Sûreté du Québec a procédé en novembre dernier, en Espagne, à l’arrestation de Juan Pablo Serrano, un des fugitifs recherchés depuis des mois par la SQ, selon La Presse.

Écoutez Vincent Larouche, journaliste et chef des enquêtes à La Presse, brosser le portrait de cette histoire, mardi, à La commission.