Arrestation liée au vol chez Desjardins en 2019

Le vol des données chez Desjardins continue de faire couler de l’encre.
La Sûreté du Québec a procédé en novembre dernier, en Espagne, à l’arrestation de Juan Pablo Serrano, un des fugitifs recherchés depuis des mois par la SQ, selon La Presse.
Écoutez Vincent Larouche, journaliste et chef des enquêtes à La Presse, brosser le portrait de cette histoire, mardi, à La commission.
«Monsieur Serrano, qui était en fuite depuis juin 2024, c'est le fraudeur le plus sérieux et le plus expérimenté. Il aurait acquis une partie ou la totalité de la liste des données personnelles des Québécois pour se livrer à des fraudes et pour la revendre à d'autres fraudeurs. Donc, il n'a pas participé au vol de données, mais il en a fait usage et il aurait revendu ensuite à d'autres fraudeurs comme lui.»