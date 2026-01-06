 Aller au contenu
Politique provinciale
Charles Milliard officialise sa candidature à la chefferie du PLQ

par 98.5

0:00
10:18

La commission

le 6 janvier 2026 12:22

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Charles Milliard officialise sa candidature à la chefferie du PLQ
La commission s'ouvre sur la confirmation de la candidature de Charles Milliard à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) via les réseaux sociaux. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

La commission s'ouvre sur la confirmation de la candidature de Charles Milliard à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) via les réseaux sociaux.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez s'interrogent sur sa stratégie de disponibilité médiatique limitée. 

Milliard affirme vouloir «reconquérir» les Québécois, mais les animateurs soulignent que le parti fait face à un important défi de crédibilité... 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez enquêter et réagir à l'actualité, mardi, à La commission

Autres sujets abordés: 

  • Un sommet sur l'Ukraine présidé par Emmanuel Macron;
  • Les tensions commerciales entre l'Ontario et les États-Unis.

