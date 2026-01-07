En vue des prochaines élections

À l'aube du congrès du Parti conservateur du Québec (PCQ) au Manoir du Lac Delage les 31 janvier et 1er février prochains, le chef conservateur Éric Duhaime multiplie les annonces de candidatures.

Il prévoit ainsi présenter 20 candidats d'ici la fin du mois, ciblant particulièrement les comtés francophones ruraux où le Parti québécois est dominant.

L'ex-ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina sera l'invitée d'honneur du congrès et y tiendra un discours sur le développement des régions. Bien qu'elle rejette pour l'instant toute adhésion officielle au Parti conservateur par respect pour ses électeurs de Rimouski, elle ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature en octobre 2026.

