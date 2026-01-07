 Aller au contenu
Politique provinciale
En vue des prochaines élections

Le PCQ en quête de crédibilité: le défi des candidatures pour Éric Duhaime

par 98.5

le 7 janvier 2026 07:18

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Le PCQ en quête de crédibilité: le défi des candidatures pour Éric Duhaime
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

À l'aube du congrès du Parti conservateur du Québec (PCQ) au Manoir du Lac Delage les 31 janvier et 1er février prochains, le chef conservateur Éric Duhaime multiplie les annonces de candidatures. 

Il prévoit ainsi présenter 20 candidats d'ici la fin du mois, ciblant particulièrement les comtés francophones ruraux où le Parti québécois est dominant.

L'ex-ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina sera l'invitée d'honneur du congrès et y tiendra un discours sur le développement des régions. Bien qu'elle rejette pour l'instant toute adhésion officielle au Parti conservateur par respect pour ses électeurs de Rimouski, elle ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature en octobre 2026.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Course à la direction du PLQ: Charles Milliard officialise sa candidature et reçoit l'appui stratégique de l'aile jeunesse du parti, dont le vote compte double;
  • L'obstacle Mario Roy: le candidat malheureux de la dernière course revient à la charge malgré une dette de campagne de 18 000 $ et des critiques.

