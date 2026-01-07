Parler des vraies affaires

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, dit vouloir se rapprocher des préoccupations de la population québécoise.

Selon lui, les Québécois veulent qu'on s'occupe des enjeux qui les touchent au quotidien dans leur vie.

Les enjeux identitaires prennent trop de place selon lui.

