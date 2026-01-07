 Aller au contenu
Politique provinciale
Parler des vraies affaires

«À l'épicerie, les gens me parlent du coût de la vie, pas de souveraineté»

par 98.5

0:00
12:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 janvier 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«À l'épicerie, les gens me parlent du coût de la vie, pas de souveraineté»
Charles Milliard / La Presse Canadienne

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, dit vouloir se rapprocher des préoccupations de la population québécoise.

Selon lui, les Québécois veulent qu'on s'occupe des enjeux qui les touchent au quotidien dans leur vie.

Les enjeux identitaires prennent trop de place selon lui.

Écoutez le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, répondre aux questions de Patrick Lagacé, mercredi matin.

«Quand je me pointe à l'épicerie ou dans un party de famille, les gens me parlent du coût de la vie, me parlent de l'accès à un CPE, me parlent des enjeux en agriculture. Ils ne me parlent pas de ce qu'on passe notre temps à parler à la radio et puis à la télévision, c'est-à-dire la souveraineté du Québec puis les enjeux identitaires. Je ne me défilerai pas de ces dossiers-là, mais c'est pas vrai que je m'en vais en politique juste pour parler de ça...»

Charles Milliard

Autres sujets abordés: 

  • L'affaire Pablo Rodriguez;
  • Le retour possible de Marwah Rizqy dans le caucus;
  • Restaurer la transparence et la confiance;
  • Regagner la confiance des francophones;
  • Sa visions de la prospérité économique.

