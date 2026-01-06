Télévision québécoise

Jean-Philippe Dion présente Sucré givré, la version hivernale du magazine culturel Sucré salé, diffusée du lundi au mercredi à TVA.

Il dit privilégier une approche dynamique en allant à la rencontre des artistes, notamment à Paris.

L'entretien aborde les défis de l'industrie, tels que la réduction des budgets de production originale et le raccourcissement des saisons.

Jean-Philippe Dion souligne l'importance d'investir dans les plateformes numériques pour rejoindre les jeunes publics, tout en s'inquiétant de la disparition potentielle de la télévision linéaire gratuite, essentielle pour briser l'isolement social.

Écoutez l'animateur et producteur, mardi, au micro de Patrick Lagacé.