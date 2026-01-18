Jean-Philippe Dion au segment J'en reviens pas!

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas!, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Jean-Philippe Dion qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez celui qui entame sa troisième semaine en ondes à Sucré Givré, fort d'un accueil chaleureux et d'un enthousiasme contagieux, dimanche, au micro de Denis Lévesque.