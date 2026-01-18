Jean-Philippe Dion au segment J'en reviens pas!

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas!, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Cette semaine, c'est Jean-Philippe Dion qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.
Écoutez celui qui entame sa troisième semaine en ondes à Sucré Givré, fort d'un accueil chaleureux et d'un enthousiasme contagieux, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«En fait, je n'en reviens pas à quel point les dernières années ont été rapides. Je suis devenu père alors que je ne m'y attendais pas, je suis devenu président d'une compagnie, alors que je m'étais toujours dit que ça ne m'arriverait jamais, puis que ce n’est pas ça que je voulais dans la vie. Après, j'ai eu la chance d'animer des émissions à heure de grande écoute. C'est comme si le portrait de ma vie est beaucoup plus large que ce que j'aurais pu penser.»