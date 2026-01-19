La 11e saison de La Voix a pris son envol dimanche soir, et le producteur et animateur Charles Lafortune s'est confié sur les défis de produire un tel monument télévisuel dans un contexte de compressions budgétaires.

Malgré une réduction de budget d'environ 30 %, l'équipe mise sur une efficacité accrue et des changements de format, comme l'allongement de la durée des prestations musicales, pour maintenir la qualité et l'intérêt des téléspectateurs.

Écoutez Charles Lafortune discuter des coulisses de la production, lundi matin, avec la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et l'animateur Patrick Lagacé lundi.