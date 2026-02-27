De nouveaux développements dans le dossier de la tuerie de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, soulèvent des questions éthiques majeures sur la surveillance des robots conversationnels.

On a appris que la présumée tueuse aurait eu des échanges troublants avec ChatGPT concernant la violence armée peu avant les événements de juin 2025.

Bien qu'OpenAI ait suspendu son compte à l'époque après un débat interne, l'entreprise a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'alerter les autorités, estimant que les propos ne répondaient pas au seuil d'un danger «imminent».

De plus, il a été révélé que la suspecte avait pu recréer un nouveau compte très facilement après son bannissement initial, mettant en lumière les failles des systèmes de détection actuels.

