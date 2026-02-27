 Aller au contenu
Société
Nouveaux développements

OpenAI et la tuerie de Tumbler Ridge: un débat sur la responsabilité de l'IA

par 98.5

0:00
4:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
OpenAI et la tuerie de Tumbler Ridge: un débat sur la responsabilité de l'IA
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

De nouveaux développements dans le dossier de la tuerie de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, soulèvent des questions éthiques majeures sur la surveillance des robots conversationnels.

On a appris que la présumée tueuse aurait eu des échanges troublants avec ChatGPT concernant la violence armée peu avant les événements de juin 2025.

Bien qu'OpenAI ait suspendu son compte à l'époque après un débat interne, l'entreprise a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'alerter les autorités, estimant que les propos ne répondaient pas au seuil d'un danger «imminent».

De plus, il a été révélé que la suspecte avait pu recréer un nouveau compte très facilement après son bannissement initial, mettant en lumière les failles des systèmes de détection actuels.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur cette affaire, vendredi, à Lagacé le matin.

