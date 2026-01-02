Cloud Dancer, c'est la couleur de l'année 2026 désignée par Pantone, explique l'experte de la couleur, Marie-Chantal Millette.

Il s'agit d'un blanc cassé, doux et subtil, qui a créé une controverse, certaines personnes remettant ce choix en question.

Quelles étaient les couleurs tendances 2025 et quelles seront celles en 2026? Quels sont les effets psychologiques des couleurs sur nous?

Écoutez Marie-Chantal Millette, spécialiste de la couleur et fondatrice de l'Agence Kryptonie, expliquer le tout dans l'émission L'effet Lavallée.