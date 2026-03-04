Il est prouvé que l'ennui, ou du moins consulter moins les écrans est bénéfique, surtout pour les enfants. C'est loin d'être une torture pour Joséphine, 10 ans, qui s'occupe autrement durant la semaine de relâche.

Jouer à cache-cache, aller sur un lac, profiter d'un chalet: toutes les raisons sont bonnes pour que Joséphine utilise sa créativité en pensant à des idées d'activités.

Notre collaborateur, Nicolas Duvernois, souligne la chance d'avoir accès à la nature, particulièrement en régions, ce qui n'est pas le cas de tous les Québécois.

Écoutez Joséphine, étudiante, suivie de Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs aborder le tout, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.