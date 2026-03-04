 Aller au contenu
Société
Semaine de relâche

«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans

le 4 mars 2026

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
«Je joue à cache-cache!»: à 10 ans, elle évite volontairement les écrans
Sortir en nature est bon échappatoire aux écrans pour Joséphine / Adobe Stock / Guillaume06560

Il est prouvé que l'ennui, ou du moins consulter moins les écrans est bénéfique, surtout pour les enfants. C'est loin d'être une torture pour Joséphine, 10 ans, qui s'occupe autrement durant la semaine de relâche.

Jouer à cache-cache, aller sur un lac, profiter d'un chalet: toutes les raisons sont bonnes pour que Joséphine utilise sa créativité en pensant à des idées d'activités.

Notre collaborateur, Nicolas Duvernois, souligne la chance d'avoir accès à la nature, particulièrement en régions, ce qui n'est pas le cas de tous les Québécois.

Écoutez Joséphine, étudiante, suivie de Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs aborder le tout, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé

  • Le fromage en grains est en voie de devenir un produit d’origine contrôlée: est-ce une bonne ou une mauvaise idée?

