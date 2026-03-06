 Aller au contenu
Société
Diffusion en continu

Contenus de Radio-Canada sur Prime Video: un non-sens dénoncé

par 98.5

0:00
4:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 mars 2026 16:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Contenus de Radio-Canada sur Prime Video: un non-sens dénoncé
Le choix pris par Radio-Canada de rendre les contenus de certaines de ses chaînes d’information accessibles sur la plateforme Prime Video ne fait pas l’unanimité / Adobe Stock

Le choix pris par Radio-Canada de rendre les contenus de certaines de ses chaînes d’information accessibles sur la plateforme Prime Video ne fait pas l’unanimité.

Certains dénoncent l’utilisation d’une plateforme américaine qui nécessite un abonnement payant, alors que la plateforme Tou.tv existe déjà et que le contenu de Radio-Canada est déjà en partie financé par les impôts des contribuables.

Écoutez Catherine Gentilcore, députée de Terrebonne pour le Parti québécois, revenir sur cette décision controversée, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.

«Comment on peut expliquer que je paye Radio-Canada avec mes impôts, que je dois payer aussi pour m'inscrire à Tou.tv et qu'en plus, je dois envoyer de l'argent à un géant américain, Amazon pour avoir accès à la chaîne d'information en continu? C'est un non-sens pour moi.»

Catherine Gentilcore

Vous aimerez aussi

Les véhicules récréatifs ont encore la cote
Le Québec maintenant
Les véhicules récréatifs ont encore la cote
0:00
14:55
Plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive
La commission
Plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive
0:00
6:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Kent Hughes n'a pas bougé, bonne ou mauvaise nouvelle pour le CH?
Rattrapage
Date limite des transactions
Kent Hughes n'a pas bougé, bonne ou mauvaise nouvelle pour le CH?
Les véhicules récréatifs ont encore la cote
Rattrapage
Salon du VR à Montréal
Les véhicules récréatifs ont encore la cote
Biz a rendu hommage à un ex-combattant du 22e régiment: son grand-père
Rattrapage
Semaine de relâche à Québec
Biz a rendu hommage à un ex-combattant du 22e régiment: son grand-père
Production de pétrole: le ministre de l’Énergie du Qatar sonne l’alarme
Rattrapage
Les impacts économiques du conflit au Moyen-Orient
Production de pétrole: le ministre de l’Énergie du Qatar sonne l’alarme
Michael Jackson fait l'objet d'une nouvelle poursuite pour agressions sexuelles
Rattrapage
À deux semaines de la sortie d'un film sur lui
Michael Jackson fait l'objet d'une nouvelle poursuite pour agressions sexuelles
«Les demandeurs d'asile paient des impôts chaque année»
Rattrapage
Débat sur la Cour suprême et les CPE
«Les demandeurs d'asile paient des impôts chaque année»
Des transactions importantes dans la ligue, aucune pour les Canadiens
Rattrapage
Date limite des échanges
Des transactions importantes dans la ligue, aucune pour les Canadiens
«Ce n'est pas du Harry Styles comme on le connaît» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Nouvel album pour l'artiste britannique
«Ce n'est pas du Harry Styles comme on le connaît» -Catherine Beauchamp
Attaques israéliennes au Liban: «Beyrouth vibre au rythme des bombardements»
Rattrapage
La guerre fait de nouvelles victimes
Attaques israéliennes au Liban: «Beyrouth vibre au rythme des bombardements»
Le défenseur Colton Parayko refuse d'aller à Buffalo
Rattrapage
Échanges dans la LNH
Le défenseur Colton Parayko refuse d'aller à Buffalo
Les bonnes aubaines en circulaires de la semaine
Rattrapage
Économie
Les bonnes aubaines en circulaires de la semaine
Le contrat pour les sous-marins pourrait profiter à plusieurs entreprises
Rattrapage
Économie
Le contrat pour les sous-marins pourrait profiter à plusieurs entreprises
Donald Trump éjecte Kristi Noem
Rattrapage
Secrétaire à la sécurité intérieure
Donald Trump éjecte Kristi Noem
«Un exercice de gymnastique politique» -Dimitri Soudas
Rattrapage
La position canadienne sur l'Iran
«Un exercice de gymnastique politique» -Dimitri Soudas