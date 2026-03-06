Diffusion en continu

Le choix pris par Radio-Canada de rendre les contenus de certaines de ses chaînes d’information accessibles sur la plateforme Prime Video ne fait pas l’unanimité.

Certains dénoncent l’utilisation d’une plateforme américaine qui nécessite un abonnement payant, alors que la plateforme Tou.tv existe déjà et que le contenu de Radio-Canada est déjà en partie financé par les impôts des contribuables.

Écoutez Catherine Gentilcore, députée de Terrebonne pour le Parti québécois, revenir sur cette décision controversée, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.