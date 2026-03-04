«Hors réseau», nouvelle téléréalité sur Crave

Plongez au cœur de la forêt sauvage de Montebello avec la toute nouvelle série «Hors réseau : l’expérience», maintenant disponible sur Crave.

Danick Martineau nous entraîne dans une aventure humaine où dix personnalités, dont Antoine Olivier Pilon et Éléonore Lagacé, sont larguées sans repères sur un territoire immense.

L'objectif ? Se retrouver par leurs propres moyens avant de collaborer pour l'extraction finale.

Entre les moustiques voraces, la solitude pesante et l'émotion pure des retrouvailles, découvrez des créateurs de contenu comme vous ne les avez jamais vus: vulnérables, authentiques et portés par un élan de solidarité inspirant.

Écoutez l'humoriste et animateur Danick Martineau décrire son expérience, mercredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.