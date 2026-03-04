Interaction déplaisante après un accrochage

L’entrepreneur François Lambert a été victime d’un accrochage à une intersection de Montréal. Malgré la présence d’un policier qui a assisté à toute la scène, aucune intervention des forces de l'ordre n’a eu lieu.

Il regrette d'avoir été pressé de quitter la scène de l’accident par l’agent qui était sur place, sans possibilité de récupérer les informations du fautif qui paraissait, selon lui, en état d'ébriété.