 Aller au contenu
Justice et faits divers
Interaction déplaisante après un accrochage

«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert

par 98.5

0:00
23:04

Entendu dans

Radio textos

le 4 mars 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
François Lambert
François Lambert
«Je m’attendais à ce que la police fasse son travail» -François Lambert
François Lambert / Cogeco Média

L’entrepreneur François Lambert a été victime d’un accrochage à une intersection de Montréal. Malgré la présence d’un policier qui a assisté à toute la scène, aucune intervention des forces de l'ordre n’a eu lieu.

Il regrette d'avoir été pressé de quitter la scène de l’accident par l’agent qui était sur place, sans possibilité de récupérer les informations du fautif qui paraissait, selon lui, en état d'ébriété.

Les policiers sont-ils obligés d’intervenir dans ce genre de situation ?

 Écoutez le témoignage de François Lambert et l’analyse de Marcel Savard, ex-directeur général adjoint de la Sûreté du Québec à ce sujet, mercredi, à l’émission Radio-textos.

 
 

Vous aimerez aussi

Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Lagacé le matin
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
0:00
7:29
Les violences judiciaires maintenant mieux encadrées par la loi
Lagacé le matin
Les violences judiciaires maintenant mieux encadrées par la loi
0:00
7:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
Rattrapage
Remplacer les probiotiques par de bonnes habitudes
On digère avant même de manger: comment améliorer sa santé digestive?
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Rattrapage
Chat errant et conflit de voisins
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
Rattrapage
Ne plus être victime des prix du Web
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Rattrapage
Sondage sur les médicaments à base de GLP-1
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
Rattrapage
Après la Colombie-Britannique
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Rattrapage
Les complotistes se sont emparés du sujet
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Rattrapage
Pour en finir avec la surstimulation
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle
Rattrapage
Personnes vulnérables
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
Rattrapage
85 000 Canadiens pris au Moyen-Orient
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Rattrapage
Une série de témoignages marquants
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...
Rattrapage
Radio textos
Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...
Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Rattrapage
Devrait-on être plus connectés avec nos aînés?
Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Rattrapage
Une série de témoignages marquants
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Rattrapage
Long entretien avec la correspondante
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures