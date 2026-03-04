Remplacer les probiotiques par de bonnes habitudes

Le premier conseil d'une experte en alimentation? Prendre son temps pendant qu'on mange. C'est ce qu'explique Valérie Dussault, qui a écrit le livre Transit: Une meilleure digestion pour une santé optimale.

On apprend d'ailleurs que le corps commence déjà à digérer avant même de manger.

Quant au stress, il a un impact sur le microbiote en raison du cortisol qui déséquilibre les hormones.

Écoutez Valérie Dussault, experte en alimentation fonctionnelle et en santé digestive, titulaire d’une maîtrise en nutrition, autrice du livre Transit, donner ses conseils dans Radio textos.