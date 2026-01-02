 Aller au contenu
Société
Vous en avez déjà rêvé?

Vivre seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»

par 98.5

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 2 janvier 2026 11:46

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Vivre seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Avez-vous déjà rêvé de quitter le pays pour voyager ou vivre seul durant une certaine période de temps?

C'est ce qu'a fait notre chroniqueuse, Fadwa Lapierre, et ce, à plusieurs reprises.

Elle le raconte dans son livre «EXPAT: Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire», qu'elle nous présente.

Comment partir seul à l'étranger? Quels sont les trucs pour avoir du plaisir tout en restant en sécurité?

Écoutez Fadwa Lapierre, autrice du livre EXPAT et chroniqueuse chez Cogeco Média, donner ses trucs à l'émission de Marie-Claude Lavallée, vendredi matin.

«[Voyager seul], c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Parce que tu sais, le petit proverbe ''Vaut mieux être seul que mal accompagné''. Et bien, c'est la même chose en voyage. Donc je trouve que c'est correct de faire des compromis, des concessions dans la vie, il faut en faire, mais quand on voyage, c'est là où on est le plus connecté avec nous-même.»

Fadwa Lapierre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

