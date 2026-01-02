Vous en avez déjà rêvé?

Avez-vous déjà rêvé de quitter le pays pour voyager ou vivre seul durant une certaine période de temps?

C'est ce qu'a fait notre chroniqueuse, Fadwa Lapierre, et ce, à plusieurs reprises.

Elle le raconte dans son livre «EXPAT: Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire», qu'elle nous présente.

Comment partir seul à l'étranger? Quels sont les trucs pour avoir du plaisir tout en restant en sécurité?

Écoutez Fadwa Lapierre, autrice du livre EXPAT et chroniqueuse chez Cogeco Média, donner ses trucs à l'émission de Marie-Claude Lavallée, vendredi matin.