Vous en avez déjà rêvé?

Avez-vous déjà rêvé de quitter le pays pour voyager ou vivre seul durant une certaine période de temps?
C'est ce qu'a fait notre chroniqueuse, Fadwa Lapierre, et ce, à plusieurs reprises.
Elle le raconte dans son livre «EXPAT: Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire», qu'elle nous présente.
Comment partir seul à l'étranger? Quels sont les trucs pour avoir du plaisir tout en restant en sécurité?
Écoutez Fadwa Lapierre, autrice du livre EXPAT et chroniqueuse chez Cogeco Média, donner ses trucs à l'émission de Marie-Claude Lavallée, vendredi matin.
«[Voyager seul], c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Parce que tu sais, le petit proverbe ''Vaut mieux être seul que mal accompagné''. Et bien, c'est la même chose en voyage. Donc je trouve que c'est correct de faire des compromis, des concessions dans la vie, il faut en faire, mais quand on voyage, c'est là où on est le plus connecté avec nous-même.»