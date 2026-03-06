Les nouvelles données démographiques montrent que le nombre de décès est plus important que celui des naissances pour la deuxième année de suite au Québec.

Tout indique que cette tendance devrait se maintenir dans les prochaines années.

La baisse de la fécondité et l’écoanxiété font partie des facteurs qui ont un impact sur la démographie québécoise.

Écoutez Frédéric Fleury-Payeur, démographe émérite à la Direction des statistiques sociodémographiques de l’Institut de la statistique du Québec, expliquer ces tendances, vendredi, à La commission.