Plus d'une heure passée sur la route

L'aéroport Montréal-Trudeau est le théâtre d'épisodes de congestion majeure depuis le début du temps des Fêtes. Environ 66 000 passagers circulent sur le site aéroportuaire chaque jour.

Les travaux qui ont lieu dans les stationnements ne rendent pas les accès aux terminaux plus faciles; certains automobilistes ont mis plus d'une heure avant de pouvoir rejoindre l'aéroport.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Stéphane Boucher, faire le point sur la situation, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.

Plus tôt, la porte-parole de l'aéroport de Montréal, Anne-Sophie Hamel, a donné des conseils précis pour les usagers sur nos ondes.