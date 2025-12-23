 Aller au contenu
Société
Plus d'une heure passée sur la route

Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 12:27

Valérie Beaudoin
Stéphane Boucher
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Stéphane Boucher / Cogeco Média

L'aéroport Montréal-Trudeau est le théâtre d'épisodes de congestion majeure depuis le début du temps des Fêtes. Environ 66 000 passagers circulent sur le site aéroportuaire chaque jour.

Les travaux qui ont lieu dans les stationnements ne rendent pas les accès aux terminaux plus faciles; certains automobilistes ont mis plus d'une heure avant de pouvoir rejoindre l'aéroport.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Stéphane Boucher, faire le point sur la situation, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.

Plus tôt, la porte-parole de l'aéroport de Montréal, Anne-Sophie Hamel, a donné des conseils précis pour les usagers sur nos ondes.

