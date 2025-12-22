 Aller au contenu
Politique internationale
Analyse de l'ère MAGA

L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»

par 98.5

Entendu dans

Le midi

le 22 décembre 2025 13:37

Avec

Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein, c'est au tour des documents du ministère de la Justice d'être publiés.

Dans son analyse de l'actualité américaine, Guillaume Lavoie qualifie ce dossier de «zombie» qui persistera en 2026.

Il soutient que l'intérêt de Trump pour le Venezuela n'est pas lié à la drogue ou à l'immigration, mais au pétrole lourd, nécessaire pour réduire la dépendance envers le Canada.

Cette approche interventionniste entre toutefois en contradiction avec les promesses électorales d'«America First», risquant d'enliser les États-Unis dans un conflit complexe et durable.

Écoutez la chronique internationale de Guillaume Lavoie, lundi, au micro de Valérie Beaudoin. 

«L'approche de Trump est exactement la même que celle de Poutine ou du président Xi en Chine: c'est la thèse générale que chacun des grands pays a le droit à une cour arrière où il a un certain contrôle.»

Guillaume Lavoie

