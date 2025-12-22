Analyse de l'ère MAGA

Nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein, c'est au tour des documents du ministère de la Justice d'être publiés.

Dans son analyse de l'actualité américaine, Guillaume Lavoie qualifie ce dossier de «zombie» qui persistera en 2026.

Il soutient que l'intérêt de Trump pour le Venezuela n'est pas lié à la drogue ou à l'immigration, mais au pétrole lourd, nécessaire pour réduire la dépendance envers le Canada.

Cette approche interventionniste entre toutefois en contradiction avec les promesses électorales d'«America First», risquant d'enliser les États-Unis dans un conflit complexe et durable.

