 Aller au contenu
Politique
Gestion de l'offre

Mark Wiseman à Washington: un technocrate pour négocier avec Donald Trump

par 98.5

0:00
8:41

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 12:36

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Salim Idrissi
Salim Idrissi
Mark Wiseman à Washington: un technocrate pour négocier avec Donald Trump
Salim Idrissi / Cogeco Média

Mark Wiseman a été nommé ambassadeur du Canada à Washington lundi. Ce choix de Mark Carney privilégie un profil économique capable de parler le langage de Wall Street face à l'administration Trump.

Toutefois, le passé de Wiseman contre la gestion de l'offre et son lien avec l'Initiative du Siècle soulèvent des tensions identitaires au Québec.

Écoutez le chroniqueur politique Salim Idrissi, donner tous les détails, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.  

«Mark Carney ne cherche pas un diplomate classique... il voit son ambassadeur à Washington comme un outil de négociation, un gestionnaire de rapports de force.»

Salim Idrissi

Par ailleurs, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec débutera officiellement le 12 janvier 2026, avec une date limite de candidature fixée au 13 février.

Si Charles Milliard demeure le seul candidat à cette date, il pourrait être couronné avant même le congrès du 14 mars. 

Vous aimerez aussi

Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
Lacroix le matin
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
0:00
10:20
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
Lacroix le matin
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
0:00
11:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Moins de meurtres et plus d'affaires résolues en 2025
Rattrapage
Les techniques policières évoluent
Moins de meurtres et plus d'affaires résolues en 2025
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Rattrapage
Un décembre historique?
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Rattrapage
Plus d'une heure passée sur la route
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Rattrapage
Ovation à Pittsburgh
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Rattrapage
L’«amiflation» et la solitude
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
Rattrapage
Pétition devant la Chambre des communes
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Rattrapage
Analyse de l'ère MAGA
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Rattrapage
Dynamique familiale
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Couronnement au PLQ:«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît»
Rattrapage
Qui remplacera Pablo Rodriguez?
Couronnement au PLQ:«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît»
Comment bien traiter une grippe à la maison?
Rattrapage
Hausse des cas d'influenza
Comment bien traiter une grippe à la maison?