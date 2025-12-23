Mark Wiseman a été nommé ambassadeur du Canada à Washington lundi. Ce choix de Mark Carney privilégie un profil économique capable de parler le langage de Wall Street face à l'administration Trump.
Toutefois, le passé de Wiseman contre la gestion de l'offre et son lien avec l'Initiative du Siècle soulèvent des tensions identitaires au Québec.
Écoutez le chroniqueur politique Salim Idrissi, donner tous les détails, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.
«Mark Carney ne cherche pas un diplomate classique... il voit son ambassadeur à Washington comme un outil de négociation, un gestionnaire de rapports de force.»
Par ailleurs, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec débutera officiellement le 12 janvier 2026, avec une date limite de candidature fixée au 13 février.
Si Charles Milliard demeure le seul candidat à cette date, il pourrait être couronné avant même le congrès du 14 mars.