Mark Wiseman a été nommé ambassadeur du Canada à Washington lundi. Ce choix de Mark Carney privilégie un profil économique capable de parler le langage de Wall Street face à l'administration Trump.

Toutefois, le passé de Wiseman contre la gestion de l'offre et son lien avec l'Initiative du Siècle soulèvent des tensions identitaires au Québec.





Écoutez le chroniqueur politique Salim Idrissi, donner tous les détails, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.