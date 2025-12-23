 Aller au contenu
Congestion à l'aéroport

66 000 voyageurs par jour pour le temps des Fêtes

par 98.5

0:00
6:17

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 08:40

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
66 000 voyageurs par jour pour le temps des Fêtes
Près de 66 000 passagers transitent en moyenne par l'aéroport dans les jours précédant Noël. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

La hausse de l'achalandage pendant le temps des Fêtes et les travaux dans les stationnements de l'Aéroport Montréal-Trudeau causent des maux de tête chez les voyageurs qui peinent à atteindre les terminaux.

Plusieurs usagers témoignent avoir mis plus d'une heure avant de pouvoir atteindre les stationnements dont la disposition a été modifiée dernièrement pour permettre l'agrandissement du débarcadère.

Écoutez la porte-parole de l'Aéroport international Montréal-Trudeau, Anne-Sophie Hamel, conseiller les voyageurs qui prennent l'avion pour le temps des Fêtes, mardi, au micro de Louis Lacroix.

Selon elle, près de 66 000 passagers transitent en moyenne par l'aéroport dans les jours précédant Noël. Elle conseille aux usagers de réserver leur stationnement à l'avance, d'arriver au moins trois heures avant le départ de leur vol et de tester le nouveau système de navette.

«L'autre conseil qui est peut-être le secret le mieux gardé du site aéroportuaire, je vous dirais, c'est de faire l'essai de nos débarcadères alternatifs. Il y en a deux sur le site aéroportuaire. On les appelle les débarcadères express, un situé tout juste à côté du stationnement P4, l'autre dans le stationnement P10. Et ça, ce sont des débarcadères qui permettent d'éviter une bonne partie de la congestion routière.»

Anne-Sophie Hamel

