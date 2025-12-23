Congestion à l'aéroport

La hausse de l'achalandage pendant le temps des Fêtes et les travaux dans les stationnements de l'Aéroport Montréal-Trudeau causent des maux de tête chez les voyageurs qui peinent à atteindre les terminaux.

Plusieurs usagers témoignent avoir mis plus d'une heure avant de pouvoir atteindre les stationnements dont la disposition a été modifiée dernièrement pour permettre l'agrandissement du débarcadère.

Écoutez la porte-parole de l'Aéroport international Montréal-Trudeau, Anne-Sophie Hamel, conseiller les voyageurs qui prennent l'avion pour le temps des Fêtes, mardi, au micro de Louis Lacroix.

Selon elle, près de 66 000 passagers transitent en moyenne par l'aéroport dans les jours précédant Noël. Elle conseille aux usagers de réserver leur stationnement à l'avance, d'arriver au moins trois heures avant le départ de leur vol et de tester le nouveau système de navette.