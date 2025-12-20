Le hockey des Canadiens

Après 40 minutes de jeu au Centre Bell, les Canadiens mènent 3-0 sur les Penguins.

Lors de son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé a exprimé ses vives inquiétudes concernant le jeu de Juraj Slafkovský.

Malgré ses buts en avantage numérique, il souligne un manque flagrant d'engagement à cinq contre cinq et une tendance à «flotter» sur la glace.

L'analyse s'est ensuite portée sur Jake Evans, dont les statistiques révèlent une surcharge de travail historique en désavantage numérique, justifiant ainsi l'acquisition de Phillip Danault pour rétablir l'équilibre.

Enfin, le cas Samuel Montembeault a été clarifié: après une performance solide à Laval, les intervenants démentent toute demande d'échange et prévoient son retour prochain dans l'alignement.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match Canadiens-Penguins, samedi avec Martin McGuire.