Idées de cadeaux

L'intelligence artificielle, particulièrement via des outils comme ChatGPT ou Gemini, devient un assistant de magasinage populaire pour générer des listes et des suggestions de produits complexes.

Bien que l'IA soit excellente pour le remue-méninges et l'inspiration, Alain McKenna met en garde contre une trop grande passivité: les algorithmes favorisent souvent les géants du Web au détriment des commerçants locaux et peuvent ignorer les meilleurs prix.

De plus, il déconseille d'utiliser l'IA pour établir des budgets ou des calculs financiers complexes, car elle agit selon des probabilités linguistiques et non comme une calculatrice fiable.

Écoutez le chroniqueur techno Alain McKenna expliquer le tout, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.