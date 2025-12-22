 Aller au contenu
L’«amiflation» et la solitude

Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison

le 22 décembre 2025 13:55

Fadwa Lapierre
Valérie Beaudoin
Fadwa Lapierre discute du phénomène de «l’amiflation», où le coût élevé de la vie pousse 40% des Canadiens à délaisser leurs amitiés par manque de moyens. 

Cette pression financière entraîne des annulations fréquentes («flaking») et une solitude accrue, particulièrement chez la génération Z.

Pour contrer cet isolement, l'autrice Karine Côté-Andreetti propose dans son livre Ports d'attache : osons révolutionner nos amitiés le concept de «party de sous-sol»: oser inviter chez soi dans toute sa vulnérabilité et son imperfection.

Plutôt que des sorties coûteuses, privilégier la spontanéité et la simplicité permet de maintenir des liens essentiels sans se ruiner.

Écoutez la chronique société de Fadwa Lapierre, lundi, au micro de Valérie Beaudoin. 

