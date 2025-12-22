L’«amiflation» et la solitude

Fadwa Lapierre discute du phénomène de «l’amiflation», où le coût élevé de la vie pousse 40% des Canadiens à délaisser leurs amitiés par manque de moyens.

Cette pression financière entraîne des annulations fréquentes («flaking») et une solitude accrue, particulièrement chez la génération Z.

Pour contrer cet isolement, l'autrice Karine Côté-Andreetti propose dans son livre Ports d'attache : osons révolutionner nos amitiés le concept de «party de sous-sol»: oser inviter chez soi dans toute sa vulnérabilité et son imperfection.

Plutôt que des sorties coûteuses, privilégier la spontanéité et la simplicité permet de maintenir des liens essentiels sans se ruiner.

