 Aller au contenu
Politique fédérale
Pétition devant la Chambre des communes

Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur

par 98.5

0:00
12:53

Entendu dans

Le midi

le 22 décembre 2025 13:53

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
Geneviève Coutu a été proche aidante pendant des années auprès de son mari, victime de la maladie d'Alzheimer. / Courtoisie

Geneviève Coutu a été proche aidante pendant des années auprès de son mari, victime de la maladie d'Alzheimer. Elle lance un cri du cœur pour que le gouvernement fédéral offre une compensation financière à tous ceux qui prennent soin d’un malade au lieu de le placer dans une résidence pour aînés.

Une pétition en son nom, portée par le député bloquiste Louis Plamondon, a été déposée en ce sens à la Chambre des communes. La résidente de Sorel-Tracy avait aussi publié une pétition à l'Assemblée nationale au mois de septembre. Cette dernière a recueilli plus de 7 000 signatures.

Madame Coutu demande que les proches aidants soient considérés comme faisant partie du système de santé et qu’ils puissent toucher une allocation fédérale mensuelle.

Écoutez Geneviève Coutu, qui a été proche aidante pendant plusieurs années, ainsi que Louis Plamondon, député du Bloc québécois dans Bécancour–Nicolet–Saurel–Alnôba, revenir sur cet enjeu, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.

En plus de permettre de traiter les patients de façon plus humaine, les proches aidants permettent aussi à l’État de faire des économies, selon monsieur Plamondon.

«Il me semble qu'on pourrait le faire parce que ça économiserait énormément d'argent au gouvernement. Quand on place quelqu'un, c'est 46 000 ou 48 000 dollars par année que ça coûte à l'État quand il est placé dans un CHSLD, alors que dans le cas, par exemple, de madame Coutu, c'était zéro. Ça ne coûtait rien à l'État. Puis là, bien, on ne pourrait avoir un montant compensatoire de 25 000 dollars par année pour ces gens-là qui le gardent à la maison»

Louis Plamondon

Vous aimerez aussi

«Il est le premier ministre des Oilers... mais avec un chandail des Canadiens»
Le Québec maintenant
«Il est le premier ministre des Oilers... mais avec un chandail des Canadiens»
0:00
8:22
«Le PPC est coincé entre deux identités de réalité» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Le PPC est coincé entre deux identités de réalité» -Dimitri Soudas
0:00
6:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Rattrapage
Ovation à Pittsburgh
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Rattrapage
L’«amiflation» et la solitude
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Rattrapage
Analyse de l'ère MAGA
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Rattrapage
Dynamique familiale
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Couronnement au PLQ:«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît»
Rattrapage
Qui remplacera Pablo Rodriguez?
Couronnement au PLQ:«Ce scénario-là est beaucoup moins solide qu'il n'y paraît»
Comment bien traiter une grippe à la maison?
Rattrapage
Hausse des cas d'influenza
Comment bien traiter une grippe à la maison?