Contre les Bruins à Boston

Les Canadiens de Montréal continuent leur série de matchs du temps des Fêtes sur la route et affronteront les Bruins à Boston.

Le Tricolore pourra compter sur un centre gaucher d'expérience, le numéro 24 Phillip Danault, qui fera son grand retour dans le chandail bleu-blanc-rouge, pour le plus grand plaisir des partisans québécois.

C'est Jacob Fowler qui sera dans les buts des Canadiens alors que Samuel Montembeault a repris l'entraînement à Brossard.

