Hockey
Contre les Bruins à Boston

Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens

par 98.5

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 13:19

Avec

Valérie Beaudoin
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal continuent leur série de matchs du temps des Fêtes sur la route et affronteront les Bruins à Boston.

Le Tricolore pourra compter sur un centre gaucher d'expérience, le numéro 24 Phillip Danault, qui fera son grand retour dans le chandail bleu-blanc-rouge, pour le plus grand plaisir des partisans québécois.

C'est Jacob Fowler qui sera dans les buts des Canadiens alors que Samuel Montembeault a repris l'entraînement à Brossard.

Écoutez Martin McGuire, le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les stations de Cogeco Média, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.

