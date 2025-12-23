 Aller au contenu
Société
Sans alcool

L'entreprise québécoise Upside Drinks connaît une croissance de près de 3000%

par 98.5

0:00
14:44

Entendu dans

Lacroix le matin

le December 23, 2025 9:41 AM

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
L'entreprise québécoise Upside Drinks connaît une croissance de près de 3000%
Upside Drinks se veut désormais le «Amazon du sans alcool ''Made in Québec''». / Adobe Stock

Alors que la consommation d'alcool connaît un déclin historique dans les pays développés, une entreprise québécoise tire profit de ce changement de paradigme. 

Upside Drinks, spécialisée dans la vente en ligne de boissons sans alcool, se hisse en deuxième position du palmarès des leaders de la croissance 2025 du magazine L'actualité, affichant une progression phénoménale de 2752% depuis sa fondation en 2021.

Le cofondateur, Simon Poulin, explique que la genèse du projet est née d'un constat simple: la difficulté d'accéder à une offre variée de produits sans alcool de qualité en épicerie, dans les bars ou les hôtels.

Upside Drinks se veut désormais le «Amazon du sans alcool Made in Québec», offrant plus de 99% de ce qui existe sur le marché, dont la moitié provient de producteurs locaux comme Monsieur Cocktail, Noa ou Boréale.

Écoutez Simon Poulin, fondateur de l'entreprise Upside Drinks, expliquer son succès, au micro de Louis Lacroix.

Vous aimerez aussi

66 000 voyageurs par jour pour le temps des Fêtes
Lacroix le matin
66 000 voyageurs par jour pour le temps des Fêtes
0:00
6:17
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
Lacroix le matin
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
0:00
10:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
Discipline et introspection: les secrets derrière le nouvel album de Loud
Rattrapage
«Douze sur douze»
Discipline et introspection: les secrets derrière le nouvel album de Loud
Les accessoires technos à surveiller pour le «Boxing Day»
Rattrapage
Ventes d'après-Noël
Les accessoires technos à surveiller pour le «Boxing Day»
Thomas Fafard fracasse un record québécois à son premier marathon
Rattrapage
Exploit sportif
Thomas Fafard fracasse un record québécois à son premier marathon
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Rattrapage
Photo réalisée avec l'intelligence artificielle
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
66 000 voyageurs par jour pour le temps des Fêtes
Rattrapage
Congestion à l'aéroport
66 000 voyageurs par jour pour le temps des Fêtes
Mont-Sainte-Anne: «On a perdu confiance en RCR», clament les skieurs
Rattrapage
Resorts of the Canadian Rockies
Mont-Sainte-Anne: «On a perdu confiance en RCR», clament les skieurs
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
Rattrapage
Sécurité routière
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Rattrapage
Augmentations reversées à des organismes
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
Rattrapage
Négociations avec les médecins spécialistes
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
«Un choix assez odieux pour un bilan très négatif pour le Québec»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Un choix assez odieux pour un bilan très négatif pour le Québec»
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
Rattrapage
Reprise économique
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»
Rattrapage
Diplomatie aux États-Unis
Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»
L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen
Rattrapage
Musique et cinéma
L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance
Rattrapage
La question référendaire est approuvée
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance