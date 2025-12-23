Alors que la consommation d'alcool connaît un déclin historique dans les pays développés, une entreprise québécoise tire profit de ce changement de paradigme.

Upside Drinks, spécialisée dans la vente en ligne de boissons sans alcool, se hisse en deuxième position du palmarès des leaders de la croissance 2025 du magazine L'actualité, affichant une progression phénoménale de 2752% depuis sa fondation en 2021.

Le cofondateur, Simon Poulin, explique que la genèse du projet est née d'un constat simple: la difficulté d'accéder à une offre variée de produits sans alcool de qualité en épicerie, dans les bars ou les hôtels.

Upside Drinks se veut désormais le «Amazon du sans alcool Made in Québec», offrant plus de 99% de ce qui existe sur le marché, dont la moitié provient de producteurs locaux comme Monsieur Cocktail, Noa ou Boréale.

Écoutez Simon Poulin, fondateur de l'entreprise Upside Drinks, expliquer son succès, au micro de Louis Lacroix.