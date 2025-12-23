 Aller au contenu
Politique internationale
Le retour d'une obsession

Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais

par 98.5

0:00
8:37

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 13:22

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Donald Trump a relancé son projet d'acquisition du Groenland en nommant Jeff Landry comme représentant spécial, malgré l'appartenance du territoire au Danemark, un allié de l'OTAN.

Guillaume Lavoie souligne l'ironie de l'argument de la sécurité nationale, puisque les États-Unis possèdent déjà une base militaire massive à Thulé.

Par ailleurs, l'annonce d'une nouvelle classe de navires de guerre baptisée «Trump» illustre une dérive vers la monocratie. 

Ces manœuvres surviennent alors que Washington prend conscience de son retard militaire croissant face à l'expansion fulgurante de la Chine.

Écoutez la chronique internationale avec Guillaume Lavoie, mardi, au Midi avec Valérie Beaudoin. 

«Trump n'arrête pas de dire qu'il a besoin du Groenland pour des questions de sécurité nationale... Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à Thulé... il y a la plus grande base militaire de l'armée de l'air américaine... C'est déjà là.»

Guillaume Lavoie

Vous aimerez aussi

Des fissures au sein du mouvement MAGA
Le Québec maintenant
Des fissures au sein du mouvement MAGA
0:00
8:15
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
Le midi
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
0:00
9:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
Rattrapage
Documents dévoilés
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
Magasinage des Fêtes: peut-on vraiment se fier à l'IA pour ses achats de Noël?
Rattrapage
Idées de cadeaux
Magasinage des Fêtes: peut-on vraiment se fier à l'IA pour ses achats de Noël?
Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?
Rattrapage
Mise en garde de la santé publique de Seattle
Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Rattrapage
Gel de subventions
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens
Rattrapage
Contre les Bruins à Boston
Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens
Moins de meurtres et plus d'affaires résolues en 2025
Rattrapage
Les techniques policières évoluent
Moins de meurtres et plus d'affaires résolues en 2025
Mark Wiseman à Washington: un technocrate pour négocier avec Donald Trump
Rattrapage
Gestion de l'offre
Mark Wiseman à Washington: un technocrate pour négocier avec Donald Trump
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Rattrapage
Un décembre historique?
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Rattrapage
Plus d'une heure passée sur la route
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Rattrapage
Ovation à Pittsburgh
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Rattrapage
L’«amiflation» et la solitude
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
Rattrapage
Pétition devant la Chambre des communes
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Rattrapage
Analyse de l'ère MAGA
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Rattrapage
Dynamique familiale
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville