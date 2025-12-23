Le retour d'une obsession

Donald Trump a relancé son projet d'acquisition du Groenland en nommant Jeff Landry comme représentant spécial, malgré l'appartenance du territoire au Danemark, un allié de l'OTAN.

Guillaume Lavoie souligne l'ironie de l'argument de la sécurité nationale, puisque les États-Unis possèdent déjà une base militaire massive à Thulé.

Par ailleurs, l'annonce d'une nouvelle classe de navires de guerre baptisée «Trump» illustre une dérive vers la monocratie.

Ces manœuvres surviennent alors que Washington prend conscience de son retard militaire croissant face à l'expansion fulgurante de la Chine.

