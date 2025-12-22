Restauration en crise

Le portrait économique actuel au Québec est teinté d'inquiétudes, tant pour les entrepreneurs que pour les locataires.

Malgré des ventes records de 20 milliards de dollars au Québec, le secteur de la restauration traverse une période historiquement sombre. Les coûts d'exploitation explosent, rognant les marges de profit jusqu'à un niveau critique de 1,2%, comparativement à 4% ou 7% autrefois.

Actuellement, 41% des restaurants au Canada sont en difficulté financière, contre environ 12% durant la pandémie.

Autre sujet abordé

La réforme du Tribunal administratif du logement (TAL) suscite également de vives critiques.

Si le gouvernement promet une simplification, Isabelle Thibault y voit plutôt une perte de transparence pour les locataires.