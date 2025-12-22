 Aller au contenu
Économie
Restauration en crise

«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»

le 22 décembre 2025 07:26

Louis Lacroix
Isabelle Thibeault
Actuellement, 41% des restaurants au Canada sont en difficulté financière. / Adobe Stock

Le portrait économique actuel au Québec est teinté d'inquiétudes, tant pour les entrepreneurs que pour les locataires. 

Malgré des ventes records de 20 milliards de dollars au Québec, le secteur de la restauration traverse une période historiquement sombre. Les coûts d'exploitation explosent, rognant les marges de profit jusqu'à un niveau critique de 1,2%, comparativement à 4% ou 7% autrefois.

Actuellement, 41% des restaurants au Canada sont en difficulté financière, contre environ 12% durant la pandémie.

Écoutez Isabelle Thibeault dresser le portrait économique du Québec, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.

La réforme du Tribunal administratif du logement (TAL) suscite également de vives critiques.

Si le gouvernement promet une simplification, Isabelle Thibault y voit plutôt une perte de transparence pour les locataires.

