Société
Bien-être au travail

Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement

L'effet Lavallée

le 23 décembre 2025

Marie-Claude Lavallée
La satisfaction au travail permettrait de mieux contrecarrer l'épuisement. / Adobe Stock

À l’aube de la période des Fêtes, alors que plusieurs profitent d’un recul bien mérité, la question de la santé psychologique au travail demeure plus actuelle que jamais.

Au Québec, une nouvelle réglementation oblige désormais les gestionnaires d’entreprises de 20 employés et plus à évaluer les risques psychosociaux (RPS), tels que la violence, le harcèlement et les facteurs d’organisation du travail.

Écoutez France St-Hilaire, professeure en sciences de la santé communautaire, et Marie-Claude Pelletier, fondatrice et présidente de Global Watch, en parler, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Mais au-delà de la loi, comment définir et gérer réellement cette surcharge qui semble omniprésente?

«La satisfaction à la fin de la journée et à la fin de la semaine va permettre en fait de réduire l’effet négatif des aléas qu’on va vivre.»

France St-Hilaire

«Il n'y a pas de performance durable si on ne prend pas en considération la santé mentale et le bien-être des équipes dans les organisations.»

Marie-Claude Pelletier

