Bien-être au travail

À l’aube de la période des Fêtes, alors que plusieurs profitent d’un recul bien mérité, la question de la santé psychologique au travail demeure plus actuelle que jamais.

Au Québec, une nouvelle réglementation oblige désormais les gestionnaires d’entreprises de 20 employés et plus à évaluer les risques psychosociaux (RPS), tels que la violence, le harcèlement et les facteurs d’organisation du travail.

Écoutez France St-Hilaire, professeure en sciences de la santé communautaire, et Marie-Claude Pelletier, fondatrice et présidente de Global Watch, en parler, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Mais au-delà de la loi, comment définir et gérer réellement cette surcharge qui semble omniprésente?