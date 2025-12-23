 Aller au contenu
Politique provinciale
Gel de subventions

«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»

par 98.5

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 13:38

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le gel de subventions annoncé dans les derniers jours par le Conseil du Trésor affectera lourdement les organismes communautaires de la province. Comment les gestionnaires de ces organismes entrevoient-ils l'avenir?

Écoutez Raphaël Provost de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité et Emmanuelle Parent du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.

«Ce n'est pas nouveau de dire que le milieu communautaire souffre du manque de financement, que c'est pas facile. Mais, depuis un certain temps, depuis qu'on se parle entre DG, entre organismes, on dit toi aussi tu vis ça, moi aussi je vis ça. Des organismes qui ne reçoivent pas de réponse, soit au bout de quelques mois, soit on reçoit des réponses très floues. Dans notre cas à nous, ça faisait 20 ans qu'on était partenaires avec un ministère. On a reçu un refus pour un nouveau projet en nous disant « Bon courage, débrouillez-vous, essayez-vous ailleurs.» Donc c'est assez troublant.»

Raphaël Provost

