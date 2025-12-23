Le gel de subventions annoncé dans les derniers jours par le Conseil du Trésor affectera lourdement les organismes communautaires de la province. Comment les gestionnaires de ces organismes entrevoient-ils l'avenir?
Écoutez Raphaël Provost de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité et Emmanuelle Parent du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.
«Ce n'est pas nouveau de dire que le milieu communautaire souffre du manque de financement, que c'est pas facile. Mais, depuis un certain temps, depuis qu'on se parle entre DG, entre organismes, on dit toi aussi tu vis ça, moi aussi je vis ça. Des organismes qui ne reçoivent pas de réponse, soit au bout de quelques mois, soit on reçoit des réponses très floues. Dans notre cas à nous, ça faisait 20 ans qu'on était partenaires avec un ministère. On a reçu un refus pour un nouveau projet en nous disant « Bon courage, débrouillez-vous, essayez-vous ailleurs.» Donc c'est assez troublant.»