Le gel de subventions annoncé dans les derniers jours par le Conseil du Trésor affectera lourdement les organismes communautaires de la province. Comment les gestionnaires de ces organismes entrevoient-ils l'avenir?

Écoutez Raphaël Provost de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité et Emmanuelle Parent du Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne, mardi, au micro de Valérie Beaudoin.