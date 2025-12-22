Entrevue avec Jean-François Roberge

Face à l'incertitude entourant la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, se veut rassurant. Il clarifie la transition vers le nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ).

Le ministre annonce un engagement fort: le gouvernement souhaite accorder le Certificat de sélection du Québec (CSQ) à tous les travailleurs établis depuis deux ans et maîtrisant le français, et ce, dans un délai de 18 mois.

Cependant, un bras de fer persiste avec Ottawa concernant le renouvellement des permis de travail.

Le ministre implore ses homologues canadiens de cesser d'expulser des travailleurs déjà en poste en région pendant le traitement de leurs dossiers.

