 Aller au contenu
Politique
Entrevue avec Jean-François Roberge

Immigration: le Québec s'engage à régulariser les travailleurs francophones

par 98.5

0:00
9:49

Entendu dans

Lacroix le matin

le 22 décembre 2025 08:01

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Immigration: le Québec s'engage à régulariser les travailleurs francophones
Le ministre Jean-François Roberge / PC / Jacques Boissinot

Face à l'incertitude entourant la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, se veut rassurant. Il clarifie la transition vers le nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ).

Le ministre annonce un engagement fort: le gouvernement souhaite accorder le Certificat de sélection du Québec (CSQ) à tous les travailleurs établis depuis deux ans et maîtrisant le français, et ce, dans un délai de 18 mois.

Cependant, un bras de fer persiste avec Ottawa concernant le renouvellement des permis de travail.

Le ministre implore ses homologues canadiens de cesser d'expulser des travailleurs déjà en poste en région pendant le traitement de leurs dossiers.

Écoutez le ministre Jean-Francois Roberge expliquer le nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), au micro de Louis Lacroix.

«Mon téléphone va être ouvert tout le temps des Fêtes. Si mes homologues fédéraux veulent m'appeler pour régler ça.»

Jean-Francois Roberge

Vous aimerez aussi

«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»
Signé Lévesque
«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»
0:00
6:00
Dermatose bovine: les agriculteurs en colère bloquent les routes
Signé Lévesque
Dermatose bovine: les agriculteurs en colère bloquent les routes
0:00
7:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Rattrapage
Tricots extravagants
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Rattrapage
Histoire et patrimoine
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
Rattrapage
Gadgets
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
Rattrapage
JO de Milan en février
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
L'incroyable succès de «Ce soir on danse»
Rattrapage
Nostalgie des années 90
L'incroyable succès de «Ce soir on danse»
Grippe ou rhume: comment faire la différence?
Rattrapage
Saison des virus
Grippe ou rhume: comment faire la différence?
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Rattrapage
Drame évité
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
Rattrapage
Course à la chefferie au PLQ
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»
Rattrapage
Restauration en crise
«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Rattrapage
Ententes non-respectées
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Rattrapage
Culture
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Les règles d’investiture outrepassées par une députée libérale de Chomedey
Rattrapage
Sona Lakhoyan Olivier sous enquête
Les règles d’investiture outrepassées par une députée libérale de Chomedey
Sidney Crosby détrône Mario Lemieux: l'histoire s'écrit à Pittsburgh
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Sidney Crosby détrône Mario Lemieux: l'histoire s'écrit à Pittsburgh
Une montre solaire, des serrures intelligentes et une voiture volante
Rattrapage
Des nouvelles du Consumer Electronic Show
Une montre solaire, des serrures intelligentes et une voiture volante