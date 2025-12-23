 Aller au contenu
Société
Un décembre historique?

Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial

par 98.5

0:00
6:10

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 12:27

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Un Noël blanc est garanti à Montréal et dans le sud du Québec les 24 et 25 décembre, avec 5 à 10 cm de neige supplémentaire attendus. / Adobe Stock

Le météorologue Gilles Brien confirme un Noël blanc «mur à mur» sur l'ensemble du sud du Québec, avec des accumulations de neige importantes prévues pour le 25 décembre.

Ce mois de décembre se distingue par son caractère glacial, affichant des températures moyennes de -8 Celsius à Montréal, un froid comparable à celui de la ville de Québec.

Il souligne également une instabilité extrême, avec des records de froid au Yukon atteignant -55 Celsius et des variations quotidiennes de température pouvant osciller de 20 à 30 degrés.

Une tempête supplémentaire est attendue entre Noël et le jour de l'An.

Écoutez Gilles Brien, météreologue, donner tous les détails, mardi, au Midi avec Valérie Beaudoin. 

