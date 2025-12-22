 Aller au contenu
Politique provinciale
Dynamique familiale

Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville

le 22 décembre 2025 13:06

Valérie Beaudoin
lambert et Bernard Drainville. / Cogeco Média

Dans leur première co-entrevue officielle, le ministre de l'Environnement Bernard Drainville et son fils, Lambert Drainville, créateur de contenu politique, aborde leur dynamique familiale unique.

Du départ de la vie politique du paternel à son passage chez Cogeco jusqu'à son retour à l'Assemblée nationale dans les rangs de la CAQ, les deux hommes livrent leur regard respectif sur ces moments importants.

En parallèle, le parcours de Lambert Drainville est lui aussi marqué par de grands changements, lui qui a travaillé pour le Bloc Québécois et au sein du gouvernement de la CAQ comme attaché politique et qui s'est récemment lancé dans la création de contenu politique sur le web.

Écoutez le ministre Bernard Drainville et son fils Lambert Drainville, créateur de contenu politique, au micro de Valérie Beaudoin.

«J'étais justement au gouvernement, puis ça impliquait, bon, de super belles conditions. Donc oui, il y avait un certain risque à se lancer dans le vide, à devenir travailleur indépendant pour commencer à faire des vidéos sur Internet. Puis mon père et ma mère ne sont pas de la même génération et j'avais le sentiment que je devais, disons, les convaincre de la suite des choses et du projet que je voulais construire, que je voulais bâtir. Il fallait que j'arrive là préparé.»

Lambert Drainville

