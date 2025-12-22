Dans leur première co-entrevue officielle, le ministre de l'Environnement Bernard Drainville et son fils, Lambert Drainville, créateur de contenu politique, aborde leur dynamique familiale unique.

Du départ de la vie politique du paternel à son passage chez Cogeco jusqu'à son retour à l'Assemblée nationale dans les rangs de la CAQ, les deux hommes livrent leur regard respectif sur ces moments importants.

En parallèle, le parcours de Lambert Drainville est lui aussi marqué par de grands changements, lui qui a travaillé pour le Bloc Québécois et au sein du gouvernement de la CAQ comme attaché politique et qui s'est récemment lancé dans la création de contenu politique sur le web.

Écoutez le ministre Bernard Drainville et son fils Lambert Drainville, créateur de contenu politique, au micro de Valérie Beaudoin.

