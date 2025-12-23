 Aller au contenu
Politique internationale
Documents dévoilés

Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés

par 98.5

0:00
9:20

Entendu dans

Le midi

le 23 décembre 2025 14:18

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Affaire Epstein: ce que révèlent les documents déclassifiés
Malgré la divulgation de 30 000 documents et vidéos par le ministère de la Justice, de nombreux noms restent caviardés. / (U.S. Department of Justice via AP)

Les documents dévoilés récemment en lien avec le dossier Jeffrey Epstein ont laissé sur leur faim les personnes qui suivent avec attention les développements de cette histoire. Pour cause, bon nombre des images rendues publiques sont caviardées.

Toutefois, certains de ces documents ont apporté de nouveaux éléments et ont ramené à la surface la possible implication du président Trump et du prince Andrew dans les activités illégales de l'homme d'affaires déchu.

Écoutez Laurence Haïm, journaliste spécialisée qui a couvert le dossier Epstein, faire le point sur cette histoire, au micro de Valérie Beaudoin.

«Il y a un email qui a été révélé qui serait un échange d'emails entre février et mars 2002, montrant Ghislaine Maxwell et un homme identifié avec la lettre A ou avec le surnom de l'Homme invisible. Et dans cette image et bien on peut lire qu'il était en train de préparer un voyage au Pérou qui aurait impliqué des jeunes filles. Donc ça relance évidemment sur l'implication du prince Andrew, d'avoir abusé sexuellement des jeunes filles et notamment des jeunes filles mineures.»

Laurence Haïm

Vous aimerez aussi

Tensions États-Unis-Venezuela: Donald Trump impose un blocus total
Le Québec maintenant
Tensions États-Unis-Venezuela: Donald Trump impose un blocus total
0:00
7:12
Donald Trump: l'homme fort, les décrets et le Venezuela
La commission
Donald Trump: l'homme fort, les décrets et le Venezuela
0:00
17:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Magasinage des Fêtes: peut-on vraiment se fier à l'IA pour ses achats de Noël?
Rattrapage
Idées de cadeaux
Magasinage des Fêtes: peut-on vraiment se fier à l'IA pour ses achats de Noël?
Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?
Rattrapage
Mise en garde de la santé publique de Seattle
Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Rattrapage
Gel de subventions
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
Rattrapage
Le retour d'une obsession
Trump nomme un envoyé spécial pour annexer le territoire groenlandais
Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens
Rattrapage
Contre les Bruins à Boston
Phillip Danault fait son grand retour avec les Canadiens
Moins de meurtres et plus d'affaires résolues en 2025
Rattrapage
Les techniques policières évoluent
Moins de meurtres et plus d'affaires résolues en 2025
Mark Wiseman à Washington: un technocrate pour négocier avec Donald Trump
Rattrapage
Gestion de l'offre
Mark Wiseman à Washington: un technocrate pour négocier avec Donald Trump
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Rattrapage
Un décembre historique?
Noël blanc garanti: le Québec s'apprête à vivre un temps des Fêtes glacial
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Rattrapage
Plus d'une heure passée sur la route
Casse-tête pour les voyageurs pour accéder à l'aéroport
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Rattrapage
Ovation à Pittsburgh
Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Rattrapage
L’«amiflation» et la solitude
Contrer l’isolement social par le retour des réceptions à la maison
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
Rattrapage
Pétition devant la Chambre des communes
Un salaire pour que les proches aidants soient reconnus à leur juste valeur
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Rattrapage
Analyse de l'ère MAGA
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville
Rattrapage
Dynamique familiale
Entrevue père-fils avec Bernard et Lambert Drainville