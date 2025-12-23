Les documents dévoilés récemment en lien avec le dossier Jeffrey Epstein ont laissé sur leur faim les personnes qui suivent avec attention les développements de cette histoire. Pour cause, bon nombre des images rendues publiques sont caviardées.

Toutefois, certains de ces documents ont apporté de nouveaux éléments et ont ramené à la surface la possible implication du président Trump et du prince Andrew dans les activités illégales de l'homme d'affaires déchu.

Écoutez Laurence Haïm, journaliste spécialisée qui a couvert le dossier Epstein, faire le point sur cette histoire, au micro de Valérie Beaudoin.