Les documents dévoilés récemment en lien avec le dossier Jeffrey Epstein ont laissé sur leur faim les personnes qui suivent avec attention les développements de cette histoire. Pour cause, bon nombre des images rendues publiques sont caviardées.
Toutefois, certains de ces documents ont apporté de nouveaux éléments et ont ramené à la surface la possible implication du président Trump et du prince Andrew dans les activités illégales de l'homme d'affaires déchu.
Écoutez Laurence Haïm, journaliste spécialisée qui a couvert le dossier Epstein, faire le point sur cette histoire, au micro de Valérie Beaudoin.
«Il y a un email qui a été révélé qui serait un échange d'emails entre février et mars 2002, montrant Ghislaine Maxwell et un homme identifié avec la lettre A ou avec le surnom de l'Homme invisible. Et dans cette image et bien on peut lire qu'il était en train de préparer un voyage au Pérou qui aurait impliqué des jeunes filles. Donc ça relance évidemment sur l'implication du prince Andrew, d'avoir abusé sexuellement des jeunes filles et notamment des jeunes filles mineures.»