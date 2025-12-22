 Aller au contenu
Ovation à Pittsburgh

Sidney Crosby devient le meilleur pointeur des Penguins

le 22 décembre 2025 14:55

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Martin McGuire
Martin McGuire
Sidney Crosby a soulevé les foules dimanche soir chez lui, à Pittsburgh, alors qu’il a battu le record de points détenu par Mario Lemieux comme meilleur pointeur dans l’histoire de la franchise. / The Associated Press / Gene J. Puskar

Sidney Crosby a soulevé les foules, dimanche soir chez lui, à Pittsburgh, alors qu’il a battu le record de points détenu par Mario Lemieux comme meilleur pointeur dans l’histoire des Penguins.

Des rumeurs persistent au sujet de l’équipe que le «Kid», âgé de 38 ans, choisira pour terminer sa carrière au sein de la Ligue nationale de hockey.

Restera-t-il fidèle aux Penguins ou pourrait-il rejoindre les rangs des Canadiens, comme le souhaitent de nombreux amateurs au Québec?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.

