Ovation à Pittsburgh

Sidney Crosby a soulevé les foules, dimanche soir chez lui, à Pittsburgh, alors qu’il a battu le record de points détenu par Mario Lemieux comme meilleur pointeur dans l’histoire des Penguins.

Des rumeurs persistent au sujet de l’équipe que le «Kid», âgé de 38 ans, choisira pour terminer sa carrière au sein de la Ligue nationale de hockey.

Restera-t-il fidèle aux Penguins ou pourrait-il rejoindre les rangs des Canadiens, comme le souhaitent de nombreux amateurs au Québec?

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco, lundi, au micro de Valérie Beaudoin.