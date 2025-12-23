 Aller au contenu
Société
Mise en garde de la santé publique de Seattle

Comment réagir si un rat sort de vos toilettes?

par 98.5

le 23 décembre 2025 13:49

Fadwa Lapierre
Valérie Beaudoin
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

À la suite d'inondations, la santé publique de la ville de Seattle a émis un guide dans le cas où les résidents trouveraient des rats dans la cuvette de leur toilette.

Ce phénomène est bien réel et peut survenir quand les conduits sont vieux ou en raison des changements climatiques.

Est-ce qu'un problème similaire pourrait survenir à Montréal?

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre revenir sur cet événement, mardi, à l'émission de Valérie Beaudoin.

Source: Publication de Public Health - Seattle & King County

Source: Publication de Public Health - Seattle & King County

Source: Publication de Public Health - Seattle & King County

Source: Publication de Public Health - Seattle & King County

Source: Publication de Public Health - Seattle & King County

