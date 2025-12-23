Mise en garde de la santé publique de Seattle

À la suite d'inondations, la santé publique de la ville de Seattle a émis un guide dans le cas où les résidents trouveraient des rats dans la cuvette de leur toilette.

Ce phénomène est bien réel et peut survenir quand les conduits sont vieux ou en raison des changements climatiques.

Est-ce qu'un problème similaire pourrait survenir à Montréal?

