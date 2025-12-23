Les techniques policières évoluent

L'année 2025 a été marquée par un nombre record de meurtres élucidés au Québec. Un exploit qui est possible notamment grâce à de nouvelles technologies qui permettent d'analyser l'ADN.

Parmi les dossiers marquants qui ont été résolus dans l'année, on retrouve celui du meurtre de Valérie Leblanc (à Gatineau en 2011) et de Catherine Daviau (à Montréal en 2008).

Le développement des banques généalogiques et l'évolution des protocoles policiers permettent aussi de résoudre des affaires judiciaires plus rapidement.

