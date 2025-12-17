 Aller au contenu
Vivre dans sa voiture pour rembourser ses dettes

le 17 décembre 2025 12:09

Marie-Eve Tremblay
Vivre dans sa voiture pour rembourser ses dettes
Le nombre de personnes qui font le choix de vivre dans leur voiture afin d'économiser a monté en flèches au cours des dernières années. C'est notamment le cas de Marc-André Gagnon, qui a passé 530 jours dans sa Kia Rio afin d'éponger ses dettes.

Écoutez le témoignage de Marc-André Gagnon au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Au début, j'avais des résultats qui étaient vraiment là. Les premiers mois, j'ai épargné 3 000 $, 2 500 $ que je mettais directement sur mes cartes de crédit. Il y avait un momentum qui faisait en sorte que je ne trouvais pas ça pressant de retourner en appartement.»

Marc-André Gagnon

