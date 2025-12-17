Vivre dans sa voiture pour rembourser ses dettes

Le nombre de personnes qui font le choix de vivre dans leur voiture afin d'économiser a monté en flèches au cours des dernières années. C'est notamment le cas de Marc-André Gagnon, qui a passé 530 jours dans sa Kia Rio afin d'éponger ses dettes.

Écoutez le témoignage de Marc-André Gagnon au micro de Marie-Eve Tremblay.