Responsabilité financière

Un article de La Presse s’intéresse aux familles qui choisissent de donner une carte de paiement à leur enfant.

On y parle notamment de jeunes de 10 à 14 ans qui possèdent déjà une carte de débit.

Le chroniqueur Frédéric Bérard insiste sur l'importance de différencier la gestion d’une carte de débit et celle d’une carte de crédit, alors que la responsabilité n’est pas la même.

Avant de permettre aux plus jeunes d’accéder à une autonomie de paiement, une place importante doit être faite à l’éducation financière.

Écoutez l’analyse de l’avocat et chroniqueur Frédéric Bérard, dimanche, au micro de Denis Lévesque.