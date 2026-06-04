Le ministre canadien de l’intelligence artificielle, Evan Solomon, a déposé aujourd’hui sa stratégie nationale.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

La stratégie nationale en intelligence artificielle dévoilée par le gouvernement Cornet, intitulée Intelligence artificielle pour tous, dotée d’un budget de 2,3 milliards de dollars, incluant 500 millions pour les startups et 700 millions pour l’adoption en entreprise;

Pourquoi les patrons vieillissent? Trois chercheurs se sont penchés sur ce sujet. Aux États-Unis, l’âge moyen des patrons a augmenté de 10 ans en 25 ans.