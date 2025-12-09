Vente et achat

Le marché immobilier québécois est polarisé, affichant une hausse générale de 7 % prévue pour 2026 au Québec, notamment sous l'effet de l'exode des Montréalais vers la Rive-Sud et les banlieues.

Paradoxalement, l'Île de Montréal a récemment connu une baisse temporaire due à la saisonnalité (novembre étant un mois plus lent) et à la diminution des acheteurs étrangers pour le secteur du luxe.

Mélanie Bergeron insiste sur l'importance de nuancer les chiffres et de ne pas se décourager.

Elle conseille aux aspirants propriétaires d'adopter une démarche rationnelle en consultant des professionnels et en sécurisant une pré-approbation hypothécaire pour planifier l'achat.

Écoutez la courtière en immobilier expliquer le tout, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.