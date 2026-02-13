Le désir d'avoir des enfants se bute de plus en plus à des obstacles financiers et matériels de taille, particulièrement l'accès à la propriété.

Écoutez le directeur du Centre de la démographie de Statistique Canada, Laurent Martel, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon lui, la difficulté d'accéder à un premier logement et le coût de la vie actuel forcent de nombreux couples à retarder, voire à reconsidérer, leur projet de famille.

Au-delà de l'immobilier, d'autres facteurs, comme la scolarisation accrue des femmes, l'incertitude économique et le manque de services de garde, pèsent lourd dans la balance.

Bien que le Québec ait réussi à maintenir un taux de fécondité supérieur à la moyenne canadienne au début des années 2000 grâce à ses politiques familiales, la tendance actuelle est à la baisse, un phénomène observé dans plusieurs pays industrialisés.