Est-il toujours avantageux d'acheter une maison?

Les prix des maisons vont se maintenir, voire même augmenter de 3 à 6% au cours de la prochaine année, selon le courtier immobilier François MacKay.

2026 sera donc dans la continuité de 2025, avec un marché immobilier qui compte peu de maisons, condos et duplexs à vendre.

Écoutez François Mackay, courtier immobilier et propriétaire de Groupe Mackay, faire ses prédictions quant à la prochaine année immobilière au micro de Valérie Beaudoin, mardi midi.

M. Mackay estime que faire son premier achat de condo ou de maison le plus tôt possible est toujours l'option la plus économique plutôt que de demeurer locataire, même si cette option n'est pas accessible pour tout le monde.