Valérie Lebeuf va à leur rencontre

Chaque année, la journaliste de Cogeco Nouvelles, Valérie Lebeuf, va à la rencontre de jeunes de la DPJ dans le cadre de la campagne de Noël de la Fondation des jeunes. Elle présentera des témoignages tout au long de la semaine.
Pour elle, il s'agit d'une belle manière de voir concrètement où va l'argent des dons et à quel point c'est important pour les jeunes qui en bénéficient.
«J'ai eu droit à des rencontres touchantes, des jeunes tellement résilients, des jeunes qui ont envie d'avoir un meilleur avenir parce qu'on sait que l'enfance n'a pas été facile pour plusieurs d'entre eux.»
En ce mardi, Valérie Lebeuf partage sa rencontre avec Ramosjick, un jeune de 18 ans qui a eu besoin de l’aide de la DPJ quelques mois après son arrivée au Québec.
Écoutez l'entrevue qu'il a accordée à la journaliste de Cogeco Nouvelles lors de l'émission Lagacé le matin où il raconte le contrôle que sa belle-mère exerçait sur lui et comment la DPJ l’a aidé lorsqu’il s’est fait mettre dehors de chez lui, en plein hiver.
«Je n’ai jamais eu de chicane avec un éducateur ou un jeune au foyer. Même qu’en quittant, le directeur du foyer m’avait remercié parce que j’étais devenu le grand frère des autres jeunes. Tout le monde était content quand j’étais là. Je me suis fait tellement d’amis.»
Il souligne que le soutien de la Fondation des jeunes lui permet de se concentrer sur ses études et de poursuivre son rêve de devenir policier.
Pour faire un don pour la campagne de Noël de la Fondation des jeunes, cliquez ici.