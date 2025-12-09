 Aller au contenu
Société
Valérie Lebeuf va à leur rencontre

Jeunes de la DPJ: «J’étais devenu le grand frère des autres jeunes»

par 98.5

0:00
6:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 décembre 2025 08:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Jeunes de la DPJ: «J’étais devenu le grand frère des autres jeunes»
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

Chaque année, la journaliste de Cogeco Nouvelles, Valérie Lebeuf, va à la rencontre de jeunes de la DPJ dans le cadre de la campagne de Noël de la Fondation des jeunes. Elle présentera des témoignages tout au long de la semaine.

Pour elle, il s'agit d'une belle manière de voir concrètement où va l'argent des dons et à quel point c'est important pour les jeunes qui en bénéficient. 

«J'ai eu droit à des rencontres touchantes, des jeunes tellement résilients, des jeunes qui ont envie d'avoir un meilleur avenir parce qu'on sait que l'enfance n'a pas été facile pour plusieurs d'entre eux.»

Valérie Lebeuf

En ce mardi, Valérie Lebeuf partage sa rencontre avec Ramosjick, un jeune de 18 ans qui a eu besoin de l’aide de la DPJ quelques mois après son arrivée au Québec.

Écoutez l'entrevue qu'il a accordée à la journaliste de Cogeco Nouvelles lors de l'émission Lagacé le matin où il raconte le contrôle que sa belle-mère exerçait sur lui et comment la DPJ l’a aidé lorsqu’il s’est fait mettre dehors de chez lui, en plein hiver.

«Je n’ai jamais eu de chicane avec un éducateur ou un jeune au foyer. Même qu’en quittant, le directeur du foyer m’avait remercié parce que j’étais devenu le grand frère des autres jeunes. Tout le monde était content quand j’étais là. Je me suis fait tellement d’amis.»

Ramosjick

Il souligne que le soutien de la Fondation des jeunes lui permet de se concentrer sur ses études et de poursuivre son rêve de devenir policier. 

Pour faire un don pour la campagne de Noël de la Fondation des jeunes, cliquez ici.

Vous aimerez aussi

Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
0:00
1:46
Dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Croix: «17 chirurgies ont été annulées lundi»
Lagacé le matin
Dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Croix: «17 chirurgies ont été annulées lundi»
0:00
5:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Jamais arrivé qu'un gouvernement ait autant de mépris pour l'environnement»
Rattrapage
La CAQ et Bernard Drainville
«Jamais arrivé qu'un gouvernement ait autant de mépris pour l'environnement»
Hydro-Québec près du délestage: «C’est une catastrophe, une grosse catastrophe»
Rattrapage
En raison de la vague de froid
Hydro-Québec près du délestage: «C’est une catastrophe, une grosse catastrophe»
De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
Rattrapage
Sur les réseaux sociaux
De Montréal à Paris: un photographe franco-québécois fait sensation
Tournées les plus lucratives du millénaire: Coldplay en tête de liste
Rattrapage
Selon Pollstar
Tournées les plus lucratives du millénaire: Coldplay en tête de liste
Dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Croix: «17 chirurgies ont été annulées lundi»
Rattrapage
Drummondville
Dégât d'eau à l'hôpital Sainte-Croix: «17 chirurgies ont été annulées lundi»
Hydro-Québec: «Est-ce que c'était la panique? Il nous restait encore des moyens»
Rattrapage
Le délestage aurait été envisagé
Hydro-Québec: «Est-ce que c'était la panique? Il nous restait encore des moyens»
Vague de froid: «C’est bien parti pour une bonne partie du mois»
Rattrapage
De la neige attendue cette semaine
Vague de froid: «C’est bien parti pour une bonne partie du mois»
«On remplace la procédure en zigzag par une procédure en entonnoir»
Rattrapage
Environnement: Québec veut réduire les délais
«On remplace la procédure en zigzag par une procédure en entonnoir»
Témoin de la tuerie de Polytechnique: «J’aurais pu changer la vie des gens»
Rattrapage
36 ans plus tard, il regrette encore
Témoin de la tuerie de Polytechnique: «J’aurais pu changer la vie des gens»
Maisons unifamiliales: «C'est la première fois en deux ans que le prix baisse»
Rattrapage
Montréal
Maisons unifamiliales: «C'est la première fois en deux ans que le prix baisse»
Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»
Rattrapage
Les reculs en environnement, dérive autoritaire?
Réactions à l’annonce de Bernard Drainville: «Ça va l’enflure verbale?»
«Sales connes»: Brigitte Macron devient virale pour ses propos controversés
Rattrapage
Spectacle d’humour interrompu par des militantes
«Sales connes»: Brigitte Macron devient virale pour ses propos controversés
Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Noël» | L'énigme du mardi 9 décembre
La série Rivalité passionnée fait réagir sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Une histoire d’amour entre deux hockeyeurs
La série Rivalité passionnée fait réagir sur les réseaux sociaux